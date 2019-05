No obstante, la RNR señaló que todavía no se logran despejar las incertidumbres en diversos aspectos, como no saber qué sucederá con los refugios para 2020 y cómo operarán en el nuevo modelo de trabajo propuesto.

Exhortó a que se libere de forma inmediata el presupuesto que ya se aprobó para los refugios, pues estos espacios de protección han operado sin recursos por casi cinco meses .