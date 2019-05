Arturo Cano

Enviado

Periódico La Jornada

Lunes 20 de mayo de 2019, p. 4

Ciudad Juárez, Chih., Antonio Anota López es un migrante varado en la frontera. Su nombre no forma parte de la lista de solicitantes de asilo ni es un número en las cuentas de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Antonio es mexicano.

Nacido en el Ocotito, Guerrero, cruzó la frontera muy joven, trabajó varios años del otro lado y volvió a su tierra después de un accidente laboral que lo dejó sin caminar. Volvió a andar a fuerza de empeño.

Sin embargo, como la huerta de aguacates de su familia todavía necesitaba inversión, Antonio vino de nuevo, en 2006, sólo para encontrarse una frontera endurecida. Lo deportaron y no lo volvió a intentar. Decidió quedarse de este lado porque le ofrecieron trabajo en el basurero municipal.

Un día de 2011 los pepenadores, organizados hasta entonces en cooperativa, despertaron como empleados de una empresa privada, pues el tiradero había sido concesionado a uno de los capitales fuertes de Chihuahua, la empresa Biogas de la familia Cruz Russek, para producir electricidad con gas metano. Entró también en escena una trasnacional que maneja la basura de Los Ángeles y que construyó un galerón para separar los desperdicios.

Antonio fue encargado del mantenimiento de la banda transportadora de basura. Había que limpiarla todo el tiempo para que no se trabara. Se le untaba mucha tierra. Yo me paraba encima de una especie de rieles, me detenía con una mano y con la otra tenía que limpiar la banda .

Sin capacitación ni equipo, estuvo ahí cerca de un mes, hasta que una noche la banda jaló su brazo con todo y espátula. Quedó colgado varios minutos, hasta que un compañero –contra las órdenes del patrón, Javier Castrejón– cortó la banda para liberar el brazo desecho.

Afuera ya esperaban dos patrullas. Como no contaban con seguridad social no tenía nada, y como estaba dentro del terreno del municipio, a lo mejor se iba a hacer un escándalo al ver que alguien se accidentó ahí , dice Antonio, quien por su propio pie se subió a una patrulla para que la ambulancia lo levantara en la carretera, lejos del lugar del accidente, y lo llevara al Hospital General.

Luego de 12 horas, le amputaron lo que quedaba de brazo.

Una empresa nacional, una trasnacional, el municipio de Ciudad Juárez y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hicieron frente común para negarle a Antonio el reconocimiento del accidente de trabajo, la reparación del daño, una pensión, servicio médico, algo.

El migrante guerrerense tampoco vio cumplido el sueño familiar de la huerta de aguacates. Las tormentas de 2014 se la llevaron y sus padres tuvieron que vivir en albergues durante un año.

Antonio se quedó en la frontera. Ha obtenido empleo en un supermercado, donde se las ingenia para acomodar frutas y verduras con un arnés que él mismo confeccionó.

Casado y con una hija en sexto grado, Antonio, el migrante varado en la frontera, espera que este año, por fin, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resuelva su caso.

¿Qué pretendes, si nomás perdiste un brazo?

Antonio buscó asesoría y en 2012 presentó una demanda contra el IMSS y las empresas involucradas. El caso se ha prolongado debido a una cadena de complicidades y una montaña de amparos interpuestos por la apoderada legal de los demandados, la abogada Susana Prieto Terrazas, quien en los tiempos recientes se ha hecho célebre como defensora de los trabajadores de las maquilas de Matamoros.