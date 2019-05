El acto con Morena fue en El Gran Hotel Tijuana, propiedad de los hermanos Bustamante, ex priístas (Carlos fue alcalde de Tijuana por ese partido) y hoy morenistas. Ahí estuvo Alfonso Bustamante, a quien Pedro Haces considera su maestro. Los Bustamante se han acercado a Morena en busca del cobijo de alguien que haga contrapeso al poder de Jorge Hank Rhon y les ayude a abrir un casino que instalaron hace un par de años en el Gran Hotel y que Hank les ha cerrado con una disputa jurídica.

En El Gran Hotel, Pedro Haces se reunió con un grupo de empresarios para prometerles que no los va a extorsionar porque no tiene necesidad, ya que viene de una familia que siempre tuvo recursos . El ex alcalde de Tlalnepantla dijo que su padre fue empresario y él es amigo de este sector y de los trabajadores.