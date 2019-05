na explicación/disculpa a las amigas iberas , que me pidieron les relatara algún incidente en la vida de María de los Ángeles Moreno, que les hablara más de su carácter y actitudes en vez de una simple relación de datos biográficos. Los pensaré, los escribiré (¡Vaya esfuerzo que me imponen!) y se los enviaré directamente en obvio de espacio. No me aguanto, sin embargo, las ganas de adelantar dos trailers (o avances, hablando en el argot cinematográfico):

Esa noche, de pronto MAM interrumpió un largo silencio durante el cual cada quien leía el texto y de golpe me dice: Oye, Carlos, desde hace tiempo quiero hacerte una pregunta y, aunque este no es el mejor momento, te pido que lo medites para que no me contestes desprevenido, sino por el contrario, bien pensado. –Pregunta, alcancé a decir– “tenemos ya bastante tiempo colaborando juntos, no sólo nos hemos llevado bien, sino muy bien. Compartimos cuestiones fundamentales y aún otras cosas importantísimas: las formas de trato y nuestro ríspido sentido del humor, siento, sin embargo, en ti una reserva, una marcada toma de distancia… Pero no te sientas obligado a contestar. Yo voy a decirte cuál es, según yo, la causa de esta percepción: mi cercanía con el presidente Salinas. Te adelanto que estoy convencida de que Carlos Salinas es uno de los hombres más inteligentes, más profesionalmente preparados y con una información sobre México y el mundo que pocos estadistas tienen. Personalmente le tengo una gratitud y un reconocimiento absolutos. Mi lealtad no tiene otro límite que los intereses de nuestro país y confió en que éstos jamás estarán contrapuestos”. Más temprano que tarde me platicó más cosas, con esta insistente salvedad: Si las dices, que sean como las platicamos. Así será.

Por favor, recuérdenme estos nombres: Lilly Téllez, Ana Miriam Ferráez Centeno, Nayeli Salvatori Bojalil, Juan Carlos Leal Segovia y alguno más, como la ciudadana de Bornemouth, England, quien, con su fuero de Mary Poppins, está convencida de que con el control del termostato, el alcoholismo está resuelto.

¡Ay Morena, Morena de mis amores! Por qué pocos votos pagaste éstos pinches detractores.

