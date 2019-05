¿C

uál es el secreto de México para negociar con éxito con el impredecible Donald Trump? Lo último: anunció que había llegado a un acuerdo con Canadá y México para comerciar sin la imposición de aranceles las exportaciones de acero y aluminio. Gobiernos y empresas de todo el mundo comienzan a voltear hacia nuestro país en busca de una pista porque ellos han fracasado. Según se festinó en la prensa nacional e internacional, era inevitable un choque entre los dos populistas, el de izquierda, López Obrador, y el de derecha, Donald Trump. Pero ya AMLO tiene medio año en el gobierno y han superado temas muy complicados. Este pacto allana el camino para la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos-México-Canadá. El fracaso es huérfano, pero al éxito le resultan muchos papás. ¿Quiénes creen que se quieren colgar la medallita? Por ahí fue deslizada una nota en Bloomberg en la que dan el crédito a Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, y Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior. ¡Pero si dejaron las cosas hechas una desgracia! Todos los días Trump se burlaba de Peña Nieto y de los mexicanos. Quienes cuajaron el acuerdo, en estricta justicia, son Marcelo Ebrard y Jesús Seade.

Los Intocables