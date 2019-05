“Barbosa (…) no es de fiar y no está preparado física ni moralmente para gobernar”, soltó el abanderado del blanquiazul, PRD y MC al ser interrogado por una de las moderadoras sobre su propuesta para reducir la deuda pública de Puebla.

A los 15 minutos de iniciado el acto, en el teatro del complejo cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Cárdenas Sánchez, ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), arremetió contra Barbosa Huerta dando lectura a unas hojas en las que se apoyó en cada intervención, así como en notas periodísticas que exhibió al estilo del ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya Cortés.

A los ataques se sumó el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino, quien acusó a Barbosa Huerta de no conocer el estado y criticó la inexperiencia de Cárdenas Sánchez, luego de que éste aseguró que el tricolor no figura en el proceso electoral con miras a los comicios extraordinarios del 2 de junio próximo, porque la contienda es de dos .

Además, aseguró que Cárdenas Sánchez no es confiable y es una fichita , porque en su declaración 3 de 3 (patrimonial, de intereses y fiscal) ocultó la propiedad de dos inmuebles ubicados en la zona arqueológica de Cholula y mintió sobre un hotel que le pertenece, pues en su declaración lo reportó con un valor de 18.2 millones de pesos cuando se estima que supera 100 millones.

Yo se lo cambio (el hotel) por su casa de Coyoacán en este momento , respondió Enrique Cárdenas en alusión a la propiedad que Barbosa adquirió en la Ciudad de México a la familia del ex presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Al mismo tiempo, el abanderado de Acción Nacional mostró la impresión de una nota periodística del año pasado titulada Miguel Barbosa y su familia, con bienes por 25 mdp .

Los cuestionamientos sobre la riqueza de los aspirantes a la gubernatura también provinieron de las moderadoras, una de las cuales preguntó a Cárdenas Sánchez si sus bienes por 25 millones de pesos corresponden a su nivel de vida tras haber ocupado sólo cargos académicos y en la iniciativa privada .

Por supuesto que sí. No fue cualquier cargo. De cara a los poblanos te lo digo , contestó el abanderado de la coalición PAN-PRD-MC, titubeante, ante la insistencia de la moderadora.

–¿Tiene algo que aclarar o desmentir? –agregó su interlocutora.

–Todo está en la red, como dije. Todo está aclarado en la red y, perdón, lo voy a decir aquí: de ninguna manera puede decirse que ese dinero es mal habido. Chéquenlo ustedes, y si digo mentiras me retiro de la candidatura, y si (Barbosa) dice mentiras, le exijo que se vaya de la candidatura –respondió Cárdenas.

Ante los mismos cuestionamientos, Miguel Barbosa afirmó que su patrimonio corresponde a los cargos públicos que ha ocupado. Soy un hombre honrado. He declarado mi patrimonio, lo he adquirido de manera lícita. Quien tiene que aclarar es la fichita de Enrique Cárdenas .

En el segmento de atención a comunidades indígenas y migración , Barbosa reclamó a Cárdenas su postura neoliberal ante los proyectos de muerte y los pueblos originarios, y le endilgó el calificativo de fifí, que popularizó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Usted no entiende a los indígenas. Usted es fifí. Yo por eso me refiero a ellos para preservarlos, no para reintegrarlos. Yo he vivido con ellos, usted no. No quiera venir a presumir”, expresó el candidato de Morena, originario del municipio de Zinacatepec, en la zona sureste del estado.

En Puebla se celebrarán el 2 de junio comicios extraordinarios, luego de que la gobernadora en funciones, la panista Martha Érika Alonso, pereció en un accidente aéreo junto con su esposo, el senador y ex mandatario Rafael Moreno Valle, y otras tres personas.