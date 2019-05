La ilustradora Valeria Gallo añadió que “son reflexiones escritas de manera poética. No es una historia como tal anecdótica; es un texto más reflexivo que anecdótico, sin embargo, las ilustraciones sí tratan de hacer un poco una narrativa con secuencias en el recorrido.

Romero explicó que en el libro no hay una narración como tal; son reflexiones acerca de lo que nos han impedido a las mujeres a lo largo de las centurias y la parte de nosotros se refiere a las obligaciones a las que han sido sometidos los varones .

La obra de Romero y Gallo es un diálogo poético y reflexivo sobre lo que significa ser hombre y mujer. La autora comparte que hace mucho tiempo a las mujeres se les prohibían montones de cosas. Había verbos peligrosos a los que no podíamos asomar la nariz. Ni los ojos. Tampoco la boca .

Existen personajes que a lo largo del libro aparecen y en la parte de en medio está un encarte donde se juntan hombres y mujeres, hay una comunicación visual entre los personajes. Son como dos recorridos, dos trayectorias que se juntan en medio.

En opinión de Ana Romero, “los roles de género son un estorbo para todos. Las mujeres vivimos como parte de una sociedad y la sociedad también está formada por varones, y si queremos hacer un cambio verdadero, tenemos que incluirnos todos.

“Como Valeria dijo hace tiempo: hay que pensar en colectivo si queremos un cambio para toda la gente, no sólo para nosotras, los varones también han padecido diversas situaciones sólo que de forma más soterrada, y de eso hablamos en la parte Nosotros.”

En este tema de los roles de género, Gallo consideró que son precisamente los adultos los que “están más cerrados y tienen más prejuicios. Los niños no los tienen, se los vamos inculcando. Ellos no tienen esas diferencias, un niño se puede poner una playera rosa y no tiene ningún problema porque para él los colores son colores para todos, y nosotros como adultos somos quienes les vamos metiendo esos prejuicios.

Nosotras creemos que es importante la visión de los niños porque es más limpia y creo que se pueden cambiar muchas cosas.

En ese acto participó la escritora y editora Socorro Venegas, quien comentó que en el libro álbum hay dos miradas: podemos ver lo que nos cuentan ellas y ellos, y es una historia muy bonita .

El libro álbum de Ana Romero y Valeria Gallo, se presentará el primero de junio a las 13 horas en la Feria del Libro de Azcapotzalco, y el 6 de junio a las 18 horas en la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México, ubicada en Eje 1 Norte sin número, colonia Buenavista.